Oranje
Magic mushrooms en ander briljante idees
‘n Ware verhaal.
Hier is vir jou ‘n idee wat so sleg is dis briljant, net vir ingeval jy dalk een nodig kry: Vat ‘n Uber van Stellenbosch af Kogelbaai-kampeerterrein toe, slaan jou splinternuwe tweemantent so ver as moontlik van enigiemand anders af op, en eet dan spoedig twee gram magic mushrooms.
Nog beter as jy dit vroualleen kan doen, en nóg beter as dit dan verskriklik kan begin reën.
Jou tent is helder oranje. Jy lê in die middel daarvan en kyk hoe die vog deur die wande sypel terwyl alles kartel en dein asof God self hierbinne lê en asemhaal. Die minute vleg dik en klonterig soos vla deur jou bemoeide verstand. Jy kry fokken koud maar jy kan nie onthou hoe klere werk nie.
‘n Uur later – ‘n halfuur? Tien minute? – waag jy dit om jou tentflap oop te maak. Jy lag vir jouself, vir jou verskriklike eensaamheid, vir die see wat gons deur jou are, vir jou hande wat lomp sukkel met die zip terwyl die wind telkens nat stukke seil teen jou gesig vasspoeg. Jy steek jou kop uit en maak jou oë oop-en-toe teen die reëndruppels, oop-en-toe.
Toe jy vroeër jou tent hier kom opslaan het, héél in die hoek van die kampeerterrein en seker tweehonderd meter weg van die hoofgeboue af, moes jy eers ‘n uitgespreide vullishoop ontruim. Leë bottels, babadoeke, onherkenbare goeters wat ruik soos die dood. Nou sien jy, vlak teenaan jou tent, ‘n riem gebruikte toiletpapier wat jy tóé moes misgekyk het. Dit flap vrolik in die wind soos ‘n bruin-en-wit windkous. Jy staar daarna in besluitelose walging. Jy dink aan die hol gevoel wat jy kry by treinstasies en industriële gebiede, en aan ‘n storie oor ashoopmense wat jy eenkeer jare gelede in ‘n tydskrif raakgelees het. Jy wonder hoekom lelike goed ‘n mens so hartseer laat voel.
Daar kom ‘n man aangestap. Daar is geen rede vir hom om in hierdie rigting te stap behalwe om na jou toe te kom nie. Dit reën nogsteeds, hy beweeg half skuins teen die bries in. Hy het iets oranje aan en skielik is jy bang dis ‘n polisieman. Wag, dra die polisie oranje? Nee, dis ambulansmense. Of padwerkers.
Die man stap doelgerig. Wieookal hy is, dit lyk asof hy met jou kom raas.
Erger, skiet dit jou dan te binne: Dalk wil hy jou kom beroof. Of verkrag. Jy trip jou tiete af, jy sit hier in stilte en wieg soos ‘n eend, en nou gaan ‘n vreemdeling sy energie teen jou kom opdring. Jy voel sommer reeds sy boosheid terwyl hy naderkom; sy gesig lyk maer en onheilspellend, uitgehol.
Watdefokwatdefokwatdefok het jou besiel om hiernatoe te kom. Die vrees spoel in ysige branders deur jou liggaam maar jou verstand slinger steeds rond soos ‘n drenkeling, die adrenalien maak jou net nóg hoër. Jy kan nie onthou hoe om te praat nie, jy weet nie hoe om te wees nie, jy weet net dat, van al die slegte idees wat jy nog ooit gehad het, hierdie sekerlik die slegste is.
“Ma’am, you’re gonna have to move your tent,” sê die man – ‘n lewensredder – wanneer hy binne hoorafstand kom. Jou hartklop verstadig ‘n fraksie. Sy onheilspellende gesig versink in lyne van besorgdheid; hy is jonk, skamerig, sy wange vol aknee. “There are elements.” Hy beduie in die rigting van die pad. Hy bedoel menslike elemente, nie die wind en see nie, besef jy. Jy wil vra wat die elemente hier in die nêrens kom soek, maar jy vertrou jouself nie met woorde nie. Jy knik stom.
Hy kyk besorgd na jou gesig. Is jou pupille massief? Nee, dis die traanmerke van vroeër wat hy raaksien, toe jy gesit en huil het oor die ashoopmense.
“You’ll have to camp closer to the other people,” praat hy mettertyd voort. Daar is net een ander groep hier, ‘n rumoerige klomp vergesel deur ‘n sestal bakkies en oorweldigende geklingel van bottels. Anatema vir jou gesampioende siel. “Do you want me to help you pack up?”
Net nie dit nie. Die man moet hier weg voordat jy begin lag of tjank of iets onsamehangend sê. Jy verstaan nie meer hoe om ‘n tent af te slaan nie – nog minder opslaan – en jy voel ontsettend weerloos, soos toe jy ‘n dogtertjie was, asof jy jouself natgepiepie het en dit ten alle koste moet wegsteek. Jy wil net hier alleen sit en bewe vir ‘n ruk, vreemd wees waar niemand jou kan sien nie.
Jy sal alles self doen, verduidelik jy aan hom. Jy wil net nog ‘n rukkie vir die see kyk. Dis nou eers middel-middag.
“Okay but don’t take too long. The elements are coming,” dreig hy voor hy wegstap. Jirre, okei. Nou verwag jy eintlik om enige oomblik ‘n gillende vlaag skollies oor die berge te sien spoel soos ululerende Indiane op hulle perde in ‘n ou Cowboyfliek.
Jy sit vir meer as twee ure en wag vir die mushrooms om hulle lê te kry. Die reën kom in vlae. Die tent swiep en klingel en kraak. Jou brein bons rond, vind vatplek aan niks. Jou hande pols soos krewe; jou maag styg en sak, styg en sak. Jy voel hoe bibber elke sel in jou liggaam. Jy voel hoe daal die son al verder.
Uiteindelik, wanneer die konsep weer verstaanbaar word, pak jy op. Jy strompel met tent en kleresak en kossak en slaapsak alles deurmekaar oor die los sand, in die rigting van die ablusieblokke en die raserige groep drinkers. Die mense roep uit na jou en waai; jy waai halfhartig terug. Asseblief-moenie-met-my-kom-praat-nie, wens jy vurig. Jou siel voel rou.
Jy slaan weer tent op. Nét betyds: Soos die son sak versterk die storm en die wind begin hewig waai. Héwig. Jy lê op jou klam slaapsak en kyk hoe kreun die veselglas-tentpale bo jou kop. Dis ‘n nuwe tent, jy het grootmensgeld betaal daarvoor. Dit gaan nie breek nie.
Die tent breek.
Piepklein skerwe veselglas daal soos sneeuvlokkies oor jou matras neer; die paal lyk meer vergruis as geknak. Met elke nuwe windhaal sak jou tent verder op homself inmekaar. Dis donker. Jy trip nogsteeds ‘n bietjie. Daar is net een ding om te doen: Jy sal met die dronk mense moet gaan praat.
Die dronk mense is verskriklik vriendelik. Meestal mans met ‘n paar vroue by, almal middeljarig, bruin-swart-en-wit gemeng soos ‘n mens min hier in die Kaap teëkom. Hulle drink rum, bied vir jou ‘n slukkie aan. Wat de hel. Jy is nou hier. Die alkohol brand warm teen jou keel af, laat jou oë traan; ewe skielik wil jy sommer hartverskeurend aan die huil gaan.
Een van die mans, Suraj, vat ‘n rol duck tape en stap saam met jou terug tent toe. Terwyl hy die kleeflint om en om die pale rol praat hy onophoudelik. Hy is 48 jaar oud, twee keer geskei, sien nie regtig ooit sy dogter nie. Sy kollegas is soos sy familie. Hy hou van flieks en karre, en flieks oor karre. En van die see. Hy nooi jou uit om by hulle aan te sluit vir die res van die aand; jy kyk na jou windskewe tent en die besluit voel vanselfsprekend. Rum sal jou ten minste warm hou.
Dit draai uit die groep mense is Pollsmoor tronkbewaarders, ‘n spesiale dienseenheid wat werk met hoërisiko-insidente, nou hier in Kogelbaai vir hulle drie-daelange jaareindfunksie. Hulle kom jaarliks hiernatoe. En elke keer reën dit, maar hulle gee nie om nie want hulle is nie hier om te swem nie, hulle is hier om te drínk.
Iemand se vleis lê en verkool vergete op die vuur terwyl almal al hoe meer rumoerig raak. Suraj flirt met jou maar dit voel nie indringend nie; boonop het die psychedelics en die rum jou hart vermurwe, jy voel groter as die see en vol genade. Jy vra of hulle goeie stories het maar niemand praat eintlik oor werk nie, al lê die gemene verwysings en gedeelde trauma dik soos bloed tussen hulle.
Iemand haal ‘n kitaar uit en begin Sweet Caroline te speel. Almal sing saam uit volle bors. Wanneer daardie nommer klaar is – ‘n paar keer herhaal is ook – slaan julle oor na This Little Light of Mine. Dan David Kramer (”hier sit die manne!”). Op daardie punt word die kitaar sommer weggesit en almal skiet net met sang-voorstelle: John Denver. Queen. Amazing Grace. Naderhand is daar geen liedjies oor waarvan die lirieke min-of-meer bekend is nie, dan slaan julle oor na Boney M. se Calendar Song – ja, daai een: January February Maaaaarch, April May, June, July...
Niemand wil ophou sing nie. Julle pak sommer Amazing Grace weer aan. Die mense raak bewoë. Jy sit soos ‘n kind op iemand se kampstoel met jou bene teen jou lyf opgetrek en verkyk jou aan die grys vlae reën net anderkant die bome, aan die skynsels lig op die rumoerige see, aan die gesigte hier naby joune onder die rokerige afdak, half-oranje in die gloed van die lamplig.
Hier is vir jou ‘n idee wat so sleg is dis briljant: Gaan kamp alleen in Kogelbaai en eet ‘n onverantwoordelike hoeveelheid mushrooms.
En as jy gaan, gaan in November – dis wanneer die tronkbewaarders kuier. Stuur vir hulle liefde van my af. Maar moenie vir hulle sê ek was op drugs nie.
Dankie dat jy hier is! Teken verniet aan vir nog skrywes en sporadiese podcasts.
Brilliant, brilliant! Het ek dit nou geniet! Wou net nog meer en langer lees.